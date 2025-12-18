Barona söker Installations elektriker
Barona Teknik & Installation AB / Installationselektrikerjobb / Mölndal Visa alla installationselektrikerjobb i Mölndal
2025-12-18
Vi söker Installationselektriker
Vi söker nu en driven och noggrann installationselektriker till vår verksamhet.Om tjänsten
Som installationselektriker kommer du att arbeta med elinstallationer i olika typer av projekt ute hos våra kunder i Göteborg med omnejd, både nyproduktion, renovering och ombyggnation.Som person trivs du i ett arbete med många kontaktytor. Du har förmågan att skapa goda relationer och är ansvarstagande i mötet med våra olika kunder. Eftersom du kommer arbeta med olika uppgifter och med olika personer ser vi gärna att du är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
ECY-certifikat (ett krav)
Erfarenhet av elinstallationer, nyproduktion samt butiksinstallationer
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
B-körkort är meriterande
Liftkort och fallskydd är meriterande
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal
Varierande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö
Observera:
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare
Alexander Sims , alexander.sims@barona.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202) Kontakt
Alexander Sims alexander.sims@barona.se Jobbnummer
9653683