Barnskötare, timvikarier Öster

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie vid ordinarie personals frånvaro på förskoleområdet Öster.
Förskoleområdet Öster består av nio förskolor belägna i Borensberg, Klockrike, Fornåsa och Tjällmo samt verksamheten pedagogisk omsorg i Motala.
Som timvikarie hos oss förväntas du att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under verksamhetens öppettider.
Vi ser att du som söker har ett engagemang och en nyfikenhet för barns utveckling och lärande. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande mot såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Du har ett lustfyllt arbetssätt samt en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Vår värdegrund förutsätter att var och en som arbetar i våra förskolor ska framhålla varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Våra förskolor ska genomsyras av ett nyfiket förhållningssätt där vi möter varje enskild individ med respekt och på ett lyhört sätt.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
I samband med anställningen krävs utdrag ur belastningsregistret.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig som har B-körkort och tillgång till egen bil, då detta är ett krav för tjänsten.
* Du har en gymnasial barnskötarutbildning, exempelvis barn- och fritidsprogrammet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn i förskola eller annan verksamhet som bedöms likvärdig.
Personliga kompetenser:
* Som person är du trygg i dig själv och står stadigt i dina värderingar. Du vågar uttrycka dina åsikter och har modet att säga ifrån när situationen kräver det, samtidigt som du kan skilja på sak och person och behålla lugnet även i utmanande situationer.
* Du tar gärna initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa och underhålla relationer.
* Du arbetar bra med andra människor och relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
