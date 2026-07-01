Barnskötare till Bällstabergsskolans fritidshem
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2026-07-01
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en trygg och engagerad barnskötare som vill bidra till en inspirerande lärmiljö där lek, lärande och omsorg går hand i hand? Då är du den vi söker.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Bällstabergsskolan är en tvåparallellig F–9-skola i södra Vallentuna med närhet till Roslagsbanan. Det är en trygg och välfungerande skola där både elever och personal trivs. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår verksamhet präglas av engagerade och kompetenta lärare, fritidspersonal och elevhälsa som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. Skolan har ändamålsenliga lokaler, och varje avdelning har en egen matsal, vilket skapar en lugn och trivsam miljö.
På fritidshemmet erbjuder vi en varierad och meningsfull verksamhet med pedagogiska aktiviteter som stärker språk och kommunikation, kreativt skapande samt förståelse för natur, teknik och samhälle.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad barnskötare till lågstadiet och vårt fritidshem. Som barnskötare är du en viktig del av elevernas hela skoldag och arbetar tillsammans med lärare och kollegor för att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Under skoldagen stöttar du elevernas lärande och utveckling i klass. På fritidshemmet planerar, genomför och utvecklar du en meningsfull verksamhet som präglas av lek, rörelse, kreativitet och gemenskap. Du bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö där goda relationer, tydliga rutiner och ett positivt bemötande står i centrum.
I tjänsten ingår ansvar för att stötta en elev med diabetes. Har du erfarenhet av eller kunskap om diabetes ser vi det som meriterande. Om du saknar tidigare erfarenhet är det viktigt att du har vilja och intresse att lära dig, och du kommer att få den introduktion och det stöd som behövs för uppdraget.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag där vi värdesätter samarbete, kollegialt lärande och ett öppet arbetsklimat. Tillsammans utvecklar vi verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande, utveckling och välmående.Kvalifikationer
Utbildad barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God digital kompetens.
Erfarenhet av arbete i fritidshem är meriterande.
Kunskap om eller erfarenhet av diabetes är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, exempelvis inom NPF, är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2026-08-10. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-07-12.
För mer information kontakta:
Rektor Christina Björkenvall, tina.bjorkenvall@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 21 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9986798