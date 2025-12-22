Barnskötare stöd i förskola
2025-12-22
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
I detta uppdrag kommer du att arbeta nära barn som har stort behov av extra stöd.
Rollen är viktig och kräver både erfarenhet och yrkesskicklighet - vill du vara den trygga vuxna som gör verklig skillnad i barns vardag på förskolan?
Du kommer att arbeta i barngrupp men med ett särskilt ansvar att stötta ett specifikt barn. Arbetet innebär att du aktivt bidrar med struktur, trygghet och ett relationellt arbetssätt och att du tillsammans med arbetslaget skapar goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande.
Vi söker dig som:
- har erfarenhet av att arbeta i förskola.
- har erfarenhet av att arbeta med barn som har särskilda behov av stöd och har goda kunskaper inom neuropsykiatriska diagnoser.
- har mycket goda kunskaper i muntlig svenska.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 7 januari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/366". Omfattning
Utbildningskontoret Förskola och grundskola, Centrala Kungsängen förskolor Jobbnummer
9660394