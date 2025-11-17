Barnskötare Söder Timvikarie
Motala kommun, Verksamhet Förskola / Barnskötarjobb / Motala Visa alla barnskötarjobb i Motala
2025-11-17
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Verksamhet Förskola i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som timvikarie förväntas du att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider som är kl. 06:00-18:00. Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Lpfö-18, förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasial barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdigt för uppdraget. Körkort och tillgång till egen bil är ett plus då några av våra förskolor ligger utanför Motala tätort. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Som person är du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
I samband med anställningen krävs utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287724". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Verksamhet Förskola Kontakt
Förskoleadministratör
Ewa Westlund team1@motala.se +46141223442 Jobbnummer
9606765