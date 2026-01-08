Barnskötare/resurs 50%
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Barnskötare 50% i förskola, Stockholms innerstad, Södermalm
Barnskötare/resurs till barn med autism
Omfattning 50% / 20 timmar
Varaktighet: tidsbegränsad visstidsanställning max tom juni 2027.
Om förskolan
Daghemmet Yttersta Tvärgränd Ekonomisk Förening eller Förskolan Elvan som vi kallar oss drivs som ett personalkooperativ sedan 1993. Vi är åtta medlemmar i föreningen, som också sitter med i styrelsen och arbetar på förskolan. Vi har en anställd som är vår kock.
Vår förskola ligger på den kulturmärkta gatan Yttersta tvärgränd med anor från 1700-talet, bara ett stenkast från Skinnarviksparken. Förskolan har stora rymliga lokaler och en fantastisk gård med träd, berg och grönska och mycket plats för utvecklande och utmanande lek. Förskolan består av två avdelningar med 16 - 19 barn i utvidgade syskongrupper i åldrarna 1-5 år.
Förskolans verksamhet utgår ifrån Stockholms stads riktlinjer och Läroplan för Förskolan Lpfö18.
Om rollen
Till Elvan söker vi nu en barnskötare/resurs/assistent till ett barn med autism. Tjänsten är i barngrupp och innebär arbete med särskilt stöd till ett barn. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med fyra andra erfarna pedagoger.
Tjänsten är på 50 % förlagd på eftermiddagar. Det finns möjlighet att vid behov arbeta som timvikarie på förmiddagar.
För att lyckas i rollen ser vi att du
• Har erfarenhet av arbete i barngrupp
• Har kunskap om förskolans styrdokument
• Har aktuell HLR utbildning för barn
• Har god personlig lämplighet
• Erfarenhet av npf och autismspektrum är meriterande
Vi har kollektivavtal genom Fremia.
Är du den vi söker?
Ansök till tjänsten genom att skicka din ansökan till forskolan.elvan@telia.com
Vi hanterar urval och intervjuer löpande under ansökningstiden, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vänligen ha aktuellt utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn klart redan vid eventuell intervju.
Sista ansökningsdag 31/1 2026
Kontakt:
Elin Strandlund forskolan.elvan@telia.com
