Barnskötare, Derome skola

I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Deromeskolan är en mindre skola med cirka 90 elever, belägen i samhället Derome, 15 km norr om Varberg. På skolan finns även ett fritidshem, integrerat i skolans lokaler.
Eleverna på fritidshemmet är indelade i grupper efter ålder. På Deromeskolan går barnen i årskurs F-3, och när de börjar årskurs 4 flyttar de över till Vidhögeskolan i Veddige.
Verksamheten utformas så att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Skolan arbetar aktivt för en inkluderande miljö och mot mobbning, trakasserier, kränkande behandling samt för en god arbetsmiljö.
Friluftsliv är en central del av verksamheten, särskilt för de yngre eleverna. I den fina utemiljön runt skolan bedrivs uteaktiviteter året runt.
Arbete på fritidshemmet samt resurs i klass.
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
