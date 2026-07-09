Barnskötare
Solgårdens Förskola Och Fritidshem I Edsvära Ek. För. / Barnskötarjobb / Vara Visa alla barnskötarjobb i Vara
2026-07-09
, Grästorp
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Välkommen till Solgårdens Friförskola och fritidshem, Edsvära i Vara kommun. Verksamheten är föreningsdriven och belägen i lugn landsbygd med närhet till naturen.
Vi söker nu Barnskötare.
På Solgården arbetar personal med olika behörighet, kompetens och erfarenhet. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik för alla våra elever/barn - alltid!
Vi är måna om en tydlig struktur och strävar efter att alla elever/barn ska få uppleva tillfredställelse och glädje i att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång till gruppen.
Solgården har en härlig utegård där elever/barn lär utifrån intresse och fysiska utmaningar. I nära anslutning finns naturen som vi nyttjar ofta.
Vem är du?
Vi söker nu en barnskötare som tillsammans med kollegor utvecklar verksamheten och förväntas erbjuda en meningsfull och utvecklande förskoleverksamhet i enlighet med läroplaner och andra styrdokument.
Du är trygg och professionell i mötet med elever/barn, vårdnadshavare och kollegor och har ett helhetsperspektiv med eleverna/barnen i centrum. Du har förmåga att fokusera på målet och arbetar tills resultat är uppnådda.
Solgården erbjuder överdragskläder, skor, pedagogiska måltider och friskvårdsbidrag .
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och urvalsprocessen kan komma att starta innan sista ansökningsdag. Provanställning tillämpas. Allmänna kommunikationer till arbetsplatsen finns ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: jobb@solgardenedsvara.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare ht-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solgårdens Förskola och Fritidshem i Edsvära Ek. för.
Solgården 2 (visa karta
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535 93 KVÄNUM Arbetsplats
Solgårdens Förskola O Fritidshem i Edsvära Ek Jobbnummer
9998778