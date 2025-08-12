Barnskötare
2025-08-12
Kort om CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL
Creative Kids Förskola/Preschool är ett Svensk/Engelsk talande förskola. Du kommer att arbeta tillsammans med två andra duktiga pedagoger. Vi erbjuder dig en liten förskola med små grupper. I dagsläget har vi ca 29 barn på förskolan barngrupper och fin kontakt med föräldrarna. Du kommer lätt hit via spårvagn som stannar framför förskolan.
Om dig:
Vi söker dig som är flytande i svenska och behärskar språket både muntligt och skriftligt. Talar du även flytande engelska är detta meriterande då vi är en tvåspråklig mångkulturell förskola.
Vi söker dig som är en engagerad och positiv person och som ser mervärdet i ett liten förskola. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av dokumentation och har goda kunskaper om arbetet med förskolans läroplan. Som person är du ödmjuk men samtidigt drivande och nyfiken och har lätt för att samarbeta med dina kollegor och alla barn på förskolan. Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Vi erbjuder dig: En unik verksamhet med hög personaltäthet. Ett stabilt arbetslag som trivs och har roligt ihop. Varmt välkommen att söka anställning hos oss. Gå gärna in på vår hemsida, www.creativekidsforskola.com
Vår förskola lägger stor vikt vid "bemötande", så att varje barn bemöts där det befinner sig just nu. Varje barn ska bli sedd/ känna sig sedd varje dag. Vi ser varje barn som kompetent, nyfiket och fullt av lust att upptäcka och lära. Vår strävan är att utveckla och anpassa vår miljö utifrån barnets behov. För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av pedagogisk dokumentation, reflektion, diskussioner och kompetensutveckling.
Tjänsten är deltid (85-90%) med fasta arbetstider. För att komma ifråga för tjänsten måste du ha barnskötare utbildning. Du måste även kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret enligt lagen 2000:873.
Tjänsten gäller från 2025-09-01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
E-post: info@creativekidsforskola.com
Detta är ett deltidsjobb.

Creative Kids Förskola/Preschool AB
Lotsgatan 3C
414 58 GÖTEBORG
