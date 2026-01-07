Barnskötarbiträde till bemanningsenheten
2026-01-07
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Som barnskötarbiträde inom bemanningsenheten får du ett intressant, roligt och omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
I arbetet som barnskötarbiträde deltar du i de aktiviteter som ingår i förskolans verksamhet. Din uppgift som barnskötarbiträde är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret och som barnskötarbiträde bidrar du till att tillsammans med kollegorna på förskolan skapa en trygg, rolig och lärorik dag för barnen i förskolan.
Du har kontakt med vårdnadshavare genom den dagliga kontakten när barnen lämnas och hämtas och det är viktigt att du är positiv och inlyssnande i kontakten med såväl kollegor som vårdnadshavare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har någon av följande utbildningar:
• Gymnasieexamen från nationellt program
• Studiebevis från Barn- och fritidsprogrammets inriktning Pedagogiskt arbete och socialt arbete med minst 1300 poäng pedagogiska kurser
• Kurser inom yrkespaketet barnskötare från vuxenutbildning eller folkhögskola med minst 900 poäng i pedagogiska kurser.
Det är en fördel om du har dokumenterad erfarenhet av arbete i barngrupp inom förskolan eller har annan erfarenhet från liknade arbetsuppgifter alternativt annan arbetslivserfarenhet. Du behöver kunna stimulera barnen i deras utveckling och ha god förmåga att möta barn i förskoleåldern. Du är balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt. Då arbetet kan vara fysiskt krävande behöver du ha god fysik.
I rollen som barnskötarbiträde krävs att du kan kommunicera på svenska i både tal och skrift. Vi vill att du också har empatisk förmåga och är bra på att samarbeta. B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till våra skolor runt om i kommunen är en fördel.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Att arbeta som vikarie passar många och kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Genom att jobba som vikarie hos oss får du nya erfarenheter, möjlighet att bidra med din kompetens och göra skillnad för andra människor. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som arbetar i.För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg/intyg vid ansökan.Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster
Arbetsledare
Carl-Johan Hilmstrand carl.johan.hilmstrand@kristianstad.se
9671194