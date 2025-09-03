Barnpassare - Hemfrid (Extrajobb)
2025-09-03
Hemfrid söker erfarna barnpassare till våra kunder i Stockholm!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Just nu söker vi barnpassare till våra kunder i Stockholm! Vi söker dig som är trygg, flexibel och såklart - älskar barn! Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som barnpassare hos oss får du ett meningsfullt extrajobb, perfekt för dig som studerar eller vill jobba deltid. Du kommer att hämta barn från förskola/skola, leka och pyssla med dem, hjälpa till med läxläsning, mellanmål och ibland enklare matlagning. Du följer även med på barnens aktiviteter när det behövs.
Det här är en viktig roll där du får stort ansvar och arbetar direkt i våra kunders hem, med nära kontakt med din chef för stöd och vägledning.
Vi söker dig som...
Vi söker en barnpassare som är trygg, förtroendeingivande och har en genuin kärlek för barn. Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet och personlighet. Vi ser gärna att du:
Har minst ett års erfarenhet av barnpassning, exempelvis genom att ha tagit hand om syskon eller släktingar, eller genom att ha arbetat som privat barnpassare eller au pair.
Eller har minst 6 månaders erfarenhet av arbete i förskola, eller som barnskötare för små barn.
Är flexibel och kan arbeta inom Stockholmsområdet.
Talar och förstår svenska flytande.
Kan arbeta några eftermiddagar i veckan, och ibland helger efter kundens önskemål.
Meriterande om man har körkort
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb, perfekt för dig som är student eller vill jobba deltid
Timanställning med OB-tillägg (kvällar, helger och storhelger)
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Vill du bli en del av Hemfrid? Välkommen med din ansökan!
Kontakta oss gärna på HR@hemfrid.se
om du har några frågor om tjänsten eller vår rekryteringsprocess. Vi genomför alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
