Barnmorska till vårdcentral Sälen
2026-02-09
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Sälen bedriver en säsongsvarierad verksamhet inom hälso- och sjukvård där vi har fokus på både planerad och akut verksamhet. Den bofasta befolkningen uppgår till cirka 3 600 personer men under högsäsong tillkommer över 120 000 besökare som samtidigt vistas i Sälenfjällen. Området i övrigt har en tydlig glesbygdsprägel med långa avstånd och 10 mil till närmaste sjukhus.
Vi har en stabil grundbemanning av alla personalkategorier. Personalstyrkan dubbleras under vintersäsongen och framförallt anställs fler läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Kort sagt är detta en stimulerande arbetsplats året runt och extra händelserik under vintersäsong - och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid för dig som gillar skog och fjäll.
Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss arbetar du självständigt med din barnmorskemottagning. Fokus ligger på mödravård, preventivmedel, rådgivning om sexuell- och reproduktiv hälsa samt cellprovtagning med mer. Du planerar och genomför föräldraförberedande kurser enligt Föda utan rädsla samt amningsförberedande kurser. Du är den enda i din profession men har givetvis tätt samarbete med andra yrkeskategorier såsom BVC-sköterska, MBHV- psykolog, läkare och fysioterapeut. Därtill har region Dalarna genom den regionala MHV-enheten ett väl utarbetat koncept för regionens barnmorskor i primärvård inom vilket fortbildning och gemensamma träffar anordnas. Du har alltså ett gott kollegialt stöd även om du är ensam som barnmorska på arbetsplatsen.
Viss verksamhet kopplat till ungdomsmottagning förekommer, men den regelrätta ungdomsmottagningen ligger i Malung. Under vintersäsongen öppnar vi en ungdomsmottagning även i Sälenfjällen då många unga vuxna tillfälligt flyttar till Sälen för säsongsarbete.
Legitimerad barnmorska
Några års erfarenhet i yrket
Meriterande:
Meriterande:

Erfarenhet från arbete inom primärvårdDina personliga egenskaper
Du är självständig till din natur och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg i din roll och ditt ansvarsområde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:916".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Dalarna

(org.nr 232100-0180)
Region Dalarna
Rekryterande chef
Jessica Hellström 0280-498489 Jobbnummer
