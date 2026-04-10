Barnmorska till kvinnohälsan
2026-04-10
Kvinnohälsans styrkor är engagerade och erfarna medarbetare. Vi har goda medicinska resultat och har ett inarbetat ledningssystem med tydliga rutiner och riktlinjer. Kliniken är ISO-certifierad. Kliniken bedriver forskning och utveckling samt utbildning. För nya medarbetare finns det utvecklingspotential, med möjlighet att växa och utvecklas inom fler delar av verksamheten.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Kvinnohälsan ingår i kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Kvinnoklinikens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård inom gynekologi och obstetrik, utbildning samt forskning. Huvudområden inom kvinnohälsan är mödrahälsovård, specialistmödrahälsovård, ultraljud för gravida inklusive avancerad fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll och föräldrastöd.
Kvinnohälsan innehar mottagning i orterna; Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kisa.
Vår verksamhet innefattar såväl små som större mottagningar, vilket ger en god variation av arbetsuppgifter samt mötet med patienter.
Kvinnohälsan har även en hög ambitionsnivå inom e-hälsa och digitalisering. Det handlar bland annat om digitala vårdbesök via appen "Din vård", videobesök och digitala formulär som redan i dag finns etablerade i verksamheten. I treårsbudgeten för 2021-2023 inom Region Östergötland är "fortsatt digitalisering av verksamheter och tjänster" ett fokusområde, och en mängd projekt är i gång.
Här kan du läsa om vår karriärstege för barnmorskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
I egenskap som barnmorska är du en viktig del i förändringsarbetet men framförallt för andra människors liv, utifrån patientens livssituation. Du kommer att arbeta med världens roligaste jobb!
Du kommer att arbeta med mödrahälsovård, föräldraförberedelse, preventivmedelsrådgivning samt till viss del gynekologisk cellprovskontroll. När du blivit introducerad på kvinnohälsan är det önskvärt/förväntas det att, utifrån erfarenhet och kompetens, rotation mellan någon av klinikens andra enheter såsom förlossningen, BB-/gynavdelningen eller gynmottagningen när behovet finns. Tjänstgöring kan komma at ske på samtliga av våra enheter/mottagningar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Tidigare yrkeserfarenhet är meriterande. Önskvärt är att du har receptförskrivningsrätt. Intresse för förändrings- och utvecklingsarbete är en förut-sättning i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid detta.
Du är en person som har lätt att kommunicera och samarbeta med både patienter och arbetskamrater. Som person är du strukturerad, självgående och stabil i stressade situationer. Vi ser gärna att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt där vården av patienten är i fokus.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
582 25 LINKÖPING

Arbetsplats
Linköping Kontakt
vårdenhetschef
Camilla Edlund camilla.edlund@regionostergotland.se 010-1037919 Jobbnummer
9846065