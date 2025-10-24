Barnmorska till förlossningen
2025-10-24
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om tjänsten
"Det bästa med mitt jobb som barnmorska är att få ge kontinuerligt stöd och arbeta med familjen i centrum.
Att få stödja och stärka och få vara med när föräldrarna får träffa sitt barn för första gången. Det får jag i mitt arbete som barnmorska på förlossning och BB."
Som barnmorska hos oss på förlossningen kommer du få möjlighet att arbeta brett med förlossningsvård. Det pågår ett aktivt förändringsarbete kopplat till arbetsmiljö och ökad bemanningstäthet av såväl barnmorskor som undersköterskor. Du får vara en del av utvecklingen av verksamheten och framtidens kvinnosjukvård där vi sätter kvinnor och barns hälsa på kartan och skapar kvalité och värde för våra invånare och för oss som medarbetare.
Vi erbjuder
en individanpassad introduktion
möjlighet att utvecklas i en miljö med kompetenta kollegor
ett arbete där din insats kan göra skillnad för väldigt många patienter och medmänniskor
möjlighet att utvecklas inom Sveriges största offentliga arbetsgivare med många karriärvägar
möjlighet att verka på ett sjukhus med en genuint god utvecklings- och forskningsmiljö
möjlighet till rotation finns till BB/gyn vid intresse
Om oss på förlossningsenheten
Vi på förlossningsenheten har ca 3000 förlossningar per år och handlägger förlossningar från graviditetsvecka 28. Enheten har även vårdplatser för patienter med riskgraviditet och graviditetskomplikationer från graviditetsvecka 22. Vi har ett nära samarbete inom verksamhetsområdet och målet är att tillgodose kvalité och säker vård i vårt omhändertagande av patienten. Inom enheten ingår förlossningen, akutmottagning för gravida, antenatalmottagning specialistmödravård, auroramottagning samt ultraljudsverksamhet.
Aktivt deltagande i kontinuerligt förbättringsarbete och verksamhetsutveckling på vår enhet ser vi som en positiv och viktig del av arbetet. På enheten arbetar barnmorskor, undersköterskor, läkare och sekreterare i nära teamarbete. Vi är många erfarna kollegor som trivs ihop och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Förlossningsenheten är en utbildningsenhet, vilket innebär att vi handleder studenter.Publiceringsdatum2025-10-24Profil
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska där erfarenhet av förlossningsvård är meriterande. Då arbetet präglas av samarbete och variation värdesätter vi din samarbetsförmåga, flexibilitet och helhetssyn. Det är också viktigt att du har en god kommunikativ kompetens och trivs med att dela med dig av din kunskap i handledning. Du har förmåga att se såväl behov som möjligheter och lyfter dina idéer för att kunna bidra till att förbättra vården, arbetssätt och arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökningar hanteras löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
