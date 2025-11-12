Barnmorska till Eksjö
2025-11-12
Barnmorskor till Eksjö sökes
Period: v.2 - v.23 2026
Schema: rotation dag, kväll och natt samt helgtjänstgöring ingår.
Om detta uppdrag låter som en spännande möjlighet för dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista svarsdag. Vi ser fram emot att höra från dig.
KRAV
• Barnmorska
• A-HLR Vuxna
• A-HLR Barn
• Neo-HLR till ett av uppdragen

Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig:
Din egen personliga och engagerade konsultchef
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
När du jobbar i AdatoCare har du förmåner som friskvård, utbildning, och högtidsmiddagar.
Bra betalt och fördelaktiga förmånspaket
Trygga och korrekta försäkringar
Tjänstepension
Stort utrymme och frihet att styra över din tillvaro, bland annat flexibel schemaläggning
Om AdatoCare -
Levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet.
Bolaget ägs och drivs av sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt mot avancerad sjukvård i hemmet.
AdatoCare levererar från 2022 tjänster till de flesta av landets kommuner, regioner samt statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov.
Sista svarsdag:
uppdragen tillsätts löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: sarah@adatocare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdatoCare AB
(org.nr 559023-1857), http://www.adatocare.se
575 37 EKSJÖ Kontakt
sarah Ewens sarah@adatocare.se 0705275483 Jobbnummer
9601648