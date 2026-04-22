Barnmorska, Olaus Petri vårdcentral
Här på Olaus Petri vårdcentral finns ett gäng kompetenta, professionella och erfarna barnmorskor där vi nu söker en sjätte barnmorska som vill vara med och stärka upp barnmorskemottagningen. Vi har ett starkt intresse och ett stort engagemang till vårt arbete. Vi strävar efter att dra nytta av våra olikheter och våra olika kompetenser för att kunna erbjuda våra patienter det bästa.
Olaus Petri vårdcentral ligger i centrala Örebro och är, med drygt 21 900 listade invånare, den största vårdcentralen i Örebro stad. Olaus Petri BMM och BVC flyttade i november 2021 ut från vårdcentralen in i helt nya lokaler och är nu belägna på Fredsgatan 23. I vårt upptagningsområde finns villaområden, flerfamiljshus och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete.
Som barnmorska på vår barnmorskemottagning får du ett stimulerande och självständigt arbete, med möjlighet att göra en betydande skillnad för den enskilda kvinnan och hennes familj.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning/förskrivning, gynekologiska hälsokontroller, telefonrådgivning och föräldragrupper. Rådgivning kring levnadsvanor tillhör också ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Du är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är viktigt att du som person är ansvarstagande, positiv, flexibel, prestigelös och har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt såväl mot patienter som kollegor. Då ditt arbete är väldigt självständigt måste du vara driven och van att själv strukturera ditt arbete.
Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Närsjukvårdens hälsofrämjande uppdrag är en central del av verksamheten, varför intresse för livsstilsfrågor är meriterande.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Bitr enhetschef
Mia Yousef mia.yousef@regionorebrolan.se 019-602 33 18 Jobbnummer
9869247