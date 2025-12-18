Barnmorska, Adolfsbergs vårdcentral
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-12-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
En av våra barnmorskor ska vara tjänstledig och vi söker nu en ny kollega till vår Barnmorskemottagning!
På Adolfsbergs vårdcentral tror vi på att vården blir som bäst när vi arbetar tillsammans - med patienten i fokus och med omtanke om varandra.
Strax söder om de centrala delarna av Örebro finner du Adolfsbergs vårdcentral, en välfungerande vårdcentral med goda framtidsvisioner. På Adolfsbergs vårdcentral arbetar idag drygt 55 personer och vi har ca 15 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden, flerfamiljshus och landsbygd.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Barnmorska, Adolfsbergs vårdcentralPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss får du ett stimulerande och självständigt arbete. Du möter blivande föräldrar genom hela graviditeten, erbjuder förebyggande insatser, föräldrastöd samt arbetar med preventivmedelsrådgivning/-förskrivning och gynekologisk cellprovtagning. Du har ett gott och nära samarbete med våra BVC-sköterskor och mödrahälsovårdsläkare.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska, gärna med några års erfarenhet från arbete inom mödrahälsovården.
Vi söker dig som är ansvarstagande, positiv och flexibel. Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt såväl mot patienter som kollegor. Då ditt arbete är självständigt måste du vara driven och van att själv strukturera ditt arbete. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Om tjänsten
Tillsvidareanställning inom Hälso och sjukvårdsförvaltningen och Vårdcentralsområde Örebro Öster med en initial placering på Adolfsbergs Vårdcentral.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Annelie Bertling 019-602 80 04 Jobbnummer
9653612