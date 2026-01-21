Barnmorska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Nässjö Visa alla sjuksköterskejobb i Nässjö
2026-01-21
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Är du barnmorska och intresserad av en spännande tjänst? Trivs du med såväl samarbete som arbete under eget ansvar? Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ? Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som barnmorska
Välkommen till den lilla Kvinnokliniken med de stora möjligheterna!
Vi söker dig som är utbildad barnmorska till vår gynekologiska mottagning på Höglandssjukhuset Eksjö. Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde efter överenskommelse. Du får ett varierande arbete genom att tjänsten innebär rotation mellan mottagningen och någon av klinikens andra enheter. Obekväm arbetstid och helgtjänstgörning, 1 av 5 helger, ingår.
Vi erbjuder dig en utvecklande och stimulerande tjänst där du i din barnmorskeprofession får möjlighet att växa i din roll. Hos oss får du arbeta på en medelstor klinik med goda medicinska resultat där gemenskapen har stor betydelse. Vi ger dig en god och individanpassad introduktion och möjligheter till kompetensutveckling. Här är det lätt att lära känna varandra vilket skapar trygghet i arbetet. Vi är ett gott gäng med medarbetare som trivs tillsammans och har god sammanhållning. Vi ser fram emot att välkomna dig i vårt gäng.
Din blivande arbetsplats
Kvinnokliniken bedriver kvinnohälsovård, ungdomsmottagningar, specialistmödravård, fostermedicinsk mottagning, gynekologisk vårdenhet och mottagning samt förlossning och BB-verksamhet. Utifrån dina erfarenheter och önskemål kan vi skräddarsy en tjänst som passar just dig och verksamheten. En stor del av vår verksamhet bedrivs på Höglandssjukhuset i Eksjö men Kvinnohälsovårdens mottagningar/ungdomsmottagningar finns utplacerade på sex familjecentraler på Höglandet.
I det dagliga arbetet ingår att kunna hantera såväl planerad som akut vård. Du upprätthåller goda relationer med patienter och deras närstående samt samverkar med andra vårdgivare och andra myndigheter.Publiceringsdatum2026-01-21Profil
För att du ska trivas hos oss är du flexibel och inställd på att göra det bästa möjliga för alla, framförallt för våra patienter. Du tycker om att arbeta i team och vill vara med och utveckla verksamheten på kvinnokliniken. Vi möter patienter med olika bakgrund och förutsättningar vilket kräver lyhördhet för varje enskild patients behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi ger dig en god introduktion och möjlighet till kompetensutveckling. För att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet jobbar vi i processer där du som medarbetare har stort mandat att vara med och påverka. Vi är därför intresserade av att ta vara på just dina intressen, kunskaper och förmågor och är lyhörda för dina önskemål. På kvinnokliniken är det lätt att lära känna varandra och få trygghet i sitt arbete. Vi är ett härligt gäng med medarbetare som trivs och har god sammanhållning. Du kan se mer av gänget på Instagram: https://www.instagram.com/kvinnoklinikeneksjo/
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetscheferna Sofie Karlsson, sofie.karlsson@rjl.se
, telefonnummer: 010-243 57 46 eller Josefine Nordal, josefine.nordal@rjl.se
, telefonnummer: 010-243 49 29.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K79/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9697511