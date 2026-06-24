Barnledare 80%
Varabygdens församling, Församlingsverksamhet / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vara Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vara
2026-06-24
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varabygdens församling, Församlingsverksamhet i Vara
Varabygdens församling är en stor landsbygdsförsamling samtidigt som den genom sin tillhörighet till Svenska kyrkan i Skara stift, är en liten del av den stora världsvida kristna kyrkan. Uppdraget är att tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus; "Världen behöver din kärlek strömmande genom oss" (Sv psalm 96).
Vill du vara med och skapa en trygg, kreativ och meningsfull verksamhet för barn? Nu söker vi en vikarierande barnledare till vår barnverksamhet.
Hos oss tror vi på kraften i olikheter – när människor med olika bakgrund, kompetenser och perspektiv möts, skapas en starkare helhet.
Oavsett kunskap eller roll, är du lika mycket värd och bidrar till vår gemensamma framgång.
I rollen kommer du att möta barn och deras familjer i församlingens olika verksamheter och vara med och bidra till gemenskap, engagemang och delaktighet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget. I uppgifterna ingår såväl planering som genomförande av verksamhet. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller erfarenhet för uppdraget och som trivs med att möta barn i olika åldrar.
Du är ansvarstagande, engagerad, social, driven och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och din förmåga att skapa goda relationer och ett tryggt sammanhang för barnen.
Tjänsten är ett vikariat på 80% fram tills 18/12 -26 med ev. möjlighet till förlängning. Tillträde 24/8.
Du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs.
Sista ansökningsdag 26/6, intervjuer genomförs vecka 27. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varabygdens församling
(org.nr 252004-9103), https://www.svenskakyrkan.se/
Sveagatan 7 (visa karta
)
534 34 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varabygdens församling, Församlingsverksamhet Kontakt
Vision Ida Lagesdotter Andersson 0322-73713 Jobbnummer
9976167