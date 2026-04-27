Barnbibliotekarie vikariat 50%
2026-04-27
Vi söker en engagerad bibliotekarie som vill arbeta med fokus på de yngsta barnen och deras föräldrar, men även bidra i verksamhet för barn i andra åldersgrupper. Hos oss får du möjlighet att arbeta med barns läsning, språk och kultur i olika former - både i bibliotekets lokaler och genom uppsökande verksamhet.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag med nio engagerade kollegor, där bokbussen och huvudbiblioteket jobbar tätt tillsammans. Tranemo kommun satsar på kultur - vårt bibliotek är nybyggt och delar hus med både restaurang och hotell, vi är på gång att upphandla en ny bokbuss och 2025 utsågs vi till Årets kulturkommun av Vision! Här finns stolthet, framåtanda och en miljö där idéer får växa.
Läsfrämjande är hjärtat i vårt uppdrag - och vi söker dig som vill vara en viktig del av det.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat att:
* Planera och genomföra programverksamhet för barn i olika åldrar samt föräldrar
* Arbeta uppsökande, exempelvis i samverkan med förskolor, skolor, familjecentralen och andra aktörer
* Bygga och utveckla samarbeten med interna och externa samarbetspartners
* Arbeta relationsbyggande gentemot barn och deras vuxna
* Bemanna informationsdisken och ge kvalificerad service till bibliotekets besökare
* Arbeta med beståndshantering, främst inom barn- och ungdomsområdet
* Bidra aktivt till utveckling av bibliotekets arbetssätt och verksamhet
Vi erbjuder:
* Ett varierat och meningsfullt arbete i en verksamhet som gör skillnad
* Möjlighet att påverka och utveckla bibliotekets arbete för barn och familjer
* Engagerade kollegor och ett öppet och inkluderande arbetsklimatKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
* Har intresse för arbete med barn i olika åldrar och deras vuxna
* Har erfarenhet av eller intresse för programverksamhet för barn
* Trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra
För att trivas i rollen ser vi att du är:
* Nyfiken, kreativ och utvecklingsorienterad
* Trygg och relationsskapande i mötet med barn och vuxna
* Initiativtagande , flexibel och lösningsorientera
* Lyhörd för målgruppernas och verksamhetens behov
Välkommen med din ansökan där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och hur din kompetens kan bidra till vår verksamhet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Schema. arbetstid dagtid samt kvällstid, även lördagar förekommer.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
