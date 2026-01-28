Barmanager till Ellery Beach House
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Lidingö Visa alla servitörsjobb i Lidingö
2026-01-28
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Lidingö
, Stockholm
, Västerås
, Gävle
, Mark
eller i hela Sverige
I september 2020 slog vi upp dörrarna med dunder och brak. Sedan dess har Ellery Beach House blivit en självklar tillflyktsort för den kosmopolitiska gästen som vet att balans mellan puls och avkoppling är nyckeln till det goda livet.
Vår barscen är en central del av upplevelsen - och den fortsätter att växa. Därför söker vi nu en Bar Manager som vill ta helhetsansvaret för våra sex unika barer och tillsammans med oss skapa magiska gästupplevelser i världsklass.
Hos oss möts klassisk cocktailkultur i Bally Bar i lobbyn och färgstark, högenergisk stämning i Coco Bar i vår Beach Club - och allt däremellan. Varje bar har sin egen identitet, men alla delar samma ambition: att överträffa gästernas förväntningar, varje gång.
Vem är du?
Du är en trygg och inspirerande ledare med gedigen erfarenhet från bar- och restaurangbranschen. Du har full koll på dryck - från cocktails, vin och sprit till öl och kaffe - och brinner lika mycket för detaljerna i glaset som för helheten bakom baren.
Som Bar Manager hos oss ansvarar du för:
Drift, kvalitet och konceptutveckling för samtliga barer
Ledning, coachning och schemaläggning av barteamen
Meny- och dryckesutveckling i linje med Ellerys varumärke
Ekonomiskt ansvar, inköp, lager och kostnadskontroll
Att säkerställa en konsekvent och hög gästupplevelse i alla miljöer
Du är en naturlig glädjespridare - en person man vill följa, jobba med och hänga med. Du har det där little something something som gör att både team och gäster känner sig sedda och inspirerade. Samarbete är självklart för dig; du tror inte på lone rangers utan på styrkan i ett sammansvetsat team där vi gör det här tillsammans.
Vi tror att du:
Har flerårig erfarenhet i ledande barroll (Bar Manager/Head Bartender)
Är strukturerad, kreativ och affärsdriven
Trivs i en dynamisk miljö med högt tempo
Gillar att arbeta kvällar och helger
Brinner för att utveckla både människor och upplevelser
Är du redo att ta nästa steg och sätta din prägel på en av Stockholms mest levande barscener?
Om anställningen Vi kommer kalla till intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 6e februari
Tillträde och lön: Lön: Enligt avtal. 100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter inom Ellery Beach House och ESS Groups alla destinationer. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123706-1811528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Elfviks udde (visa karta
)
181 90 LIDINGÖ Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9709094