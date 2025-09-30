barista och servering personal
LL Cityförvaltning AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-30
Restaurang & Kaffet Dagnys söker en morgonpigg, driven, glad och social medarbetare som brinner för service och tidigare har arbetat inom café och restaurang. det är fördel att du har arbetat med espressomaskin, har kassa vana samt alkoholservering. Det är viktigt att du är social med god energi och kan arbeta snabbt och effektivt. För att du ska servera alkohol och blir alkohol ansvarigt måste ha fyllt 20 år enligt lagen.
Vårt restaurang är beläget i Centralplan 29 i centralstation, så kunskap i engelska är fördel. Sök idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: andy_jahan@yahoo.com
