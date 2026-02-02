Barchef
2026-02-02
Levantine är en fransk bistro i hjärtat av Göteborg, där klassiska rätter och en avslappnad atmosfär skapar en inbjudande mötesplats. Menyn är inspirerad av traditionell fransk matlagning med inslag av New Yorks bistrokultur. Oavsett om det är en vardagsmiddag, en helgbrunch eller ett glas vin i baren är Levantine en plats för god mat, bra sällskap och en välkomnande stämning.
Om dig
Som barchef på Levantine är du en del av hjärtat i upplevelsen. Du sätter tonen i baren och i rummet - med närvaro, tempo och ett öga för detaljer som gör att gästen känner sig välkommen direkt. Du leder genom att vara på plats, i service, mitt i flödet. När det är fullt tryck är du den som skapar lugn i teamet och energi i upplevelsen, och du får både gäster och kollegor att vilja stanna lite längre.
Rollen handlar om att bygga en bar som matchar Levantines själ: generös, levande och kvalitetsdriven. Du ansvarar för att baren fungerar varje dag, att rutinerna sitter och att kvaliteten är konsekvent - från första beställningen till sista glaset. Tillsammans med restaurangchef och ledning arbetar du för att utveckla barens arbetssätt och resultat, och du har en naturlig känsla för hur gästupplevelse, teamkultur och ekonomi hänger ihop.
Du är en ledare som tycker om människor och som får ett team att jobba samspelt. Du coachar i stunden, följer upp med tydlighet och bygger en miljö där alla vet vad som förväntas men också känner sig trygga. Du gillar att lära ut, du höjer nivån utan att höja rösten, och du trivs med att vara den som tar ansvar när tempot skruvas upp.
Vi söker dig som är social, varm och serviceorienterad, med stark barvana och en genuin vilja att skapa en bar som känns. Du gillar när arbetsplatsen har puls, du uppskattar bra kollegor och du vet att en riktigt bra kväll bygger på både struktur och känsla. På Levantine får du en plats med energi, härliga gäster och ett team som vill framåt - och du får vara med och göra baren till en självklar mötesplats.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
GÖTEBORG
