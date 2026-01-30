Bantekniker till Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Hudiksvall
, Bollnäs
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som Bantekniker ingår du i ett team som arbetar med drift och underhåll av järnväg samt med viss nybyggnation. Tjänsten innebär bland annat att du är delaktig i bangårdsombyggnader, spårbyggnation, räls- och slipersbyten med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Godkänd gymnasieutbildning
* Erfarenhet från järnvägsbranschen eller bygg och anläggningsbranschen
* B-körkort (manuell)
* God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
* Uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst
Det är meriterande om du har:
* Banteknisk vidareutbildning
* SoS-ledare och TSM utbildning
* C-körkort
* Behörighet att framföra spårgående fordon
* Erfarenhet av spårsvetsning
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
