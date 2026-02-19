Bagare MR Cake - Stockholm

Mr Cake Stockholm AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-02-19


Hej, Nu söker vi en erfaren och passionerad bagare till MR Cake Stockholm som vill jobba med oss i vårt bageri i Slakthusområdet. MR Cake är ett kreativt, roligt och fartfyllt företag som alltid vill ligga i framkant genom att vi ständigt vågar att utveckla och utmana oss själva med en massa härliga bullar och smaker.

Vi ser gärna att du som söker

Är utbildad bagare/konditor

Har en positiv & glad inställning

Är noggrann, nyfiken och ansvarstagande

Tycker om att arbeta i team och uppskattar att få arbeta med kvalitativa produkter gjorda på de bästa råvarorna

Är kreativ, positiv, passionerad och stolt i din yrkesroll.

Har kunskap inom kavlade och söta degar.

Vissa dagar är det mer att göra än andra därför är det viktigt att du är en person som är framåt och som gillar när det blir högt tempo.

Fördelar med att jobba hos oss

Kollektivavtal

Friskvårdsbidrag

Flexibla arbetstider (ej sena kvällar)

Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Du ansöker snabbt och smidigt på några minuter genom att svara på några korta frågor varav några frågor besvaras i videoförmat. Du kan ansöka direkt i mobilen, CV kan du ladda upp vid senare tillfälle. OBS håll utkik i mail inkorgen och även skräpkorgen så du inte missar något mail från oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Cake Stockholm AB (org.nr 559048-5156)
114 26  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
MR Cake Stockholm AB

Jobbnummer
9751747

