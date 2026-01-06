Bagare/Konditor
Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB / Bagarjobb / Lindesberg Visa alla bagarjobb i Lindesberg
2026-01-06
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB i Lindesberg
Bagare/Konditor
Inför säsongen 2026 söker vi en erfaren och kunnig bagare/konditor till vårt café. (april - september)
Genomförd bageri/konditor utbildning är ett krav samt arbetserfarenhet inom yrket.
Plantmarknaden Trädgård & Café i Lindesberg är utflyktsmålet för hela familjen, och en av Sveriges mest välsorterade trädgårdsbutiker med över 100 000 besökare varje säsong. Café Lusthuset är omtalat för sina goda räksmörgåsar och bakverk, och är ett besöksmål i sig.
Du är positiv och energisk
Du är kreativ och vill utvecklas i din yrkesroll
Du kan arbeta självständigt i högt tempo
Du kan planera och ta ansvar för det dagliga arbetet, du gör beställningar så att det alltid finns varor hemma till produktion
Du planerar produktionen ekonomiskt och effektivt och kan kalkylera produktionskostnad
Du ansvarar för disk och städning i bageriet
I arbetsuppgifterna ingår att vid behov hjälpa till med samtliga förekommande arbetsuppgifter i ett Café, ex. kallskänk, kassa, servering och städning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansökan skickas med post till Plantmarknaden Trädgård & Café AB, Svarttjärnsv. 3, 711 31 Lindesberg Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare/Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB
(org.nr 556830-7754)
Svarttjärnsvägen 3 (visa karta
)
711 31 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Plantmarknaden Trädgård & Café Kontakt
Marco Åkesson 058110100, 0706596622 Jobbnummer
9670248