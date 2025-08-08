Bagare/konditor
2025-08-08
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Vi söker idag en ny bagare/konditor med erfarenhet av surdegsbröd.
Vi har på kort tid vuxit och behöver förstärka vårat team med en extra bagare/konditor.
Vi startade Hans hantverksbageri och konditori 2023 i Bodafors. Vi har lyckats etablera oss i och utanför Nässjö kommun, senaste bedrift vinst i Mack-SM i Stockholm.
Våran bagerska idag är med erfarenhet ifrån prestigefyllda konditorier och bagerier ifrån Göteborg. Med våran kärlek för surdeg och hantverket i bageri och konditori och vårt brinnande intresse för kreativitet.
Så nu söker vi en nyfiken bagare som vill jobba på ett bageri där vi älskar det vi gör.
Våra ledord som vi söker hos vår nya bagare/konditor är,
Ärlighet
Värdighet
Hög moral
Krav är att man har erfarenhet ifrån surdeg.
Här hyllar vi kreativitet, nyfikenhet och vill lyfta nästa persons personligautveckling och samtidigt ge våra kunder en fantastisk upplevelse.
Om önskan finns, så med erfarenheten ifrån våran bagerska/konditor så finns möjligheten att kunna utvecklas för att fortsätta tävla och utvecklas inom det området.
Vill du jobba på ett bageri, konditori och café där både produkter och service hela tiden strävar efter toppklass?
Vill du jobba med skapande och utvecklas i bageri med surdegar och konditori?
Vill du jobba i ett team där lagkänsla och ett bra samarbete är en prioritering?
Om du känner att ja är ditt svar på ovanstående frågor kan du mycket väl vara rätt person för tjänsten vi söker!
Om du vill visa ditt intresse för denna tjänst hos oss är du varmt välkommen att maila din ansökan tillHanshantverksbageri@gmail.com
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Arbetstid enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Mvh,
Hans hantverksbageri och konditori Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: hanshantverksbageri@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hans Hantverksbageri & Konditori AB
(org.nr 559471-2464)
Magasingatan 9 (visa karta
)
571 62 BODAFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Kühn hanshantverksbageri@gmail.com 0729751974 Jobbnummer
9450768