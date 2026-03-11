Bagare
2026-03-11
Är du en erfaren bagare som vill jobba extra? Bageriet är intriktat på bl.a bagels men har även stor övrig brödproduktion med leverans till flertalet restauranger i stan. Exempelvis produktion av hamburgerbröd för leverans till restaurang samt produktion av olika sorters bröd till restaurang. Ena delen av bageriet är ett cafe.
Vi söker nu dig med erfarenhet eller kunskap av produktion i högt tempo och relativt stora volymer.
I ett tajt arbetslag kommer du att jobba i en utmanande och utvecklande miljö med att fortsatt utveckla och förvalta vårta bageri i Malmö.
Tjänsten gäller till timanställning och extra pass med möjlighet till betydligt mer till sommaren och framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jobb@casualstreetfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bageri". Arbetsgivare Martinsson&Fergusson AB
(org.nr 556906-8322)
Spångatan 32 (visa karta
)
211 53 MALMÖ Arbetsplats
martinsson & fergusson ab /Restaurang Casual Jobbnummer
9789932