Bagare
T.K Stenugnsbageri AB / Bagarjobb / Täby
2026-02-25
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Visa alla jobb hos T.K Stenugnsbageri AB i Täby
Vill du jobba i vårat glada team?
Vi söker dig som har erfarenhet av bageri och som trivs i en fartfylld och social miljö. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och vill att man ska ha erfarenhet av att baka bullar och bröd och det är natt jobb.
Som engagerad medarbetare bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Man ska gilla att jobba med livsmedel och skapande.
Tjänsten omfattar heltid och kan omfatta både vardagar och helger.
Tjänsten är tillsvidare med provanställning.
Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV och personliga brev till barishofadi@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Barishofadi@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

T.K Stenugnsbageri AB
(org.nr 559106-9975)
Näsbydalsvägen 15 (visa karta
)
183 31 TÄBY
T K Stenugnsbageri AB
