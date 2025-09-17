Bagare
Är du den vi söker?
Är du en morgonpigg och passionerad bagare med känsla för smak och kvalitet? Brinner du för att skapa allt från perfekta frallor till saftiga bullar och ge våra gäster en förstklassig upplevelse med doften av nygräddat varje morgon? Vill du arbeta i en unik och dynamisk miljö på en av Sveriges nordligaste skidorter, där kvalitet och gästnöjdhet står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Inför vintersäsongen 2026 söker vi dig som vill vara med och bygga upp vårt bageri från grunden igen. Hos oss får du en central roll i uppstarten, där du tillsammans med teamet skapar dofter, smaker och upplevelser som gör våra gästers vistelse i Björkliden ännu mer minnesvärd - mitt i en storslagen fjällmiljö.
Välkommen att välkomna!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Arbetet kommer huvudsakligen innebära att:
• Baka bröd och bakverk från grunden.
• Förbereda degar, jäsning och gräddning för daglig produktion.
• Försäljning och utkörning.
• Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs.Profil
Vi söker en noggrann och kvalitetsmedveten bagare med passion för hantverket. Du är nyfiken på trender och vill både utveckla och utvecklas. Med en god förmåga att arbeta självständigt tar du ansvar för hela processen - från degberedning till färdig produkt och din målsättning är att alltid överträffa våra gästers förväntningar. Med din positiva energi bidrar du till en trevlig arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Kvalifikationer
• Utbildad bagare.
• Tidigare erfarenhet inom yrket.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i att kommunicera på svenska och engelska.Om företaget
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i Norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor eller på vår camping.
Låktatjåkko Fjällstation är en helt unik anläggning med sängplatser, restaurang, bar, bastu och dusch nio km från Björkliden mitt i väglöst land, 1228 meter över havet.
Välkommen att besöka laplandresorts.se för med information.
Anställningsform: Säsongsanställning med start- och slutdatum i enlighet med respektive anläggnings öppettider.
Omfattning: 80-100 %
Placeringsort: Björkliden/Riksgränsen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Boende: Personalboende finns att tillgå
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
