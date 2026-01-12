Badvärd
Leksand Resort AB / Säkerhetspersonalsjobb / Leksand
2026-01-12
2026-01-12
Som Badvärd blir du en del av ett engagerat team som varje dag skapar trygga och minnesvärda upplevelser för våra gäster. Här får du kombinera ansvar, teamwork och adrenalin varje dag. Du ser till att våra gäster har kul och är säkra, samtidigt som du själv får utvecklas och utmana dig själv.Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bevakning av vattenaktiviteter
Ingripa vid olyckor i parken
Assistera parkens sjukvårdare vid skador
GästservicePubliceringsdatum2026-01-12Profil
För att lyckas i badvärdsteamet är du en stresstålig och ansvarstagande lagspelare som trivs i djupa vatten. Vi förväntar oss att du är initiativtagande, serviceinriktad och har god fysik. Du är mån om att skapa en säker upplevelse för både gäster och kollegor. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska. Krav på simkunnighet och vattenvana. Erfarenhet av vattenaktiviteter, likande arbete eller livräddning i vatten är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar - en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter Sommarlands öppettider, generellt mellan 09:00-18:30 veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet. Som Badvärd genomgår du en 3-dagars obligatorisk utbildning i livräddning. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om ossNöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6952599-1783044". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677926