Badmintontränare till Malmö Badmintonklubb

Malmö Badmintonklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö
2026-06-24


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Vi söker en badmintontränare till våra barn och ungdomsverksamheter. Träningarna sker i östra, västra och centrala delarna av Malmö.
Som tränare vill vi att du ska kunna inspirera och engagera ungdomarna samt skapa positiva upplevelser. Det är meriterande att ha varit tränare inom andra sporter då pedagogik och struktur är viktigt. Du kommer jobba nära vår huvudtränare för att planera verksamheten.
Det finns stora möjligheter till vidareutbildning inom sporten för dig som tränare.
Du bör ha ett genuint intresse för barn och ungdomar
Kan leda, inspirera, ha kul och skratta med en grupp barn
Ha inlevelseförmåga och fantasi
God samarbetsförmåga med övriga tränare och ledare
Meriterande att ha jobbat med barn som tränare

Det är även meriterande med körkort och eventuella badmintonutbildningar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: kansli@malmobadmintonklubb.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Badmintontränare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Badmintonklubb
Eriksfältsgatan 30 (visa karta)
214 55  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Malmö Badmintoncenter

Kontakt
Sekreterare
Jonas Carlsson
jonas@malmobadmintonklubb.se
0733374122

Jobbnummer
9977940

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