Badmintontränare till Malmö Badmintonklubb
Malmö Badmintonklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-06-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Badmintonklubb i Malmö
Vi söker en badmintontränare till våra barn och ungdomsverksamheter. Träningarna sker i östra, västra och centrala delarna av Malmö.
Som tränare vill vi att du ska kunna inspirera och engagera ungdomarna samt skapa positiva upplevelser. Det är meriterande att ha varit tränare inom andra sporter då pedagogik och struktur är viktigt. Du kommer jobba nära vår huvudtränare för att planera verksamheten.
Det finns stora möjligheter till vidareutbildning inom sporten för dig som tränare.
Du bör ha ett genuint intresse för barn och ungdomar
Kan leda, inspirera, ha kul och skratta med en grupp barn
Ha inlevelseförmåga och fantasi
God samarbetsförmåga med övriga tränare och ledare
Meriterande att ha jobbat med barn som tränare
Det är även meriterande med körkort och eventuella badmintonutbildningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: kansli@malmobadmintonklubb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Badmintontränare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Badmintonklubb
Eriksfältsgatan 30 (visa karta
)
214 55 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Badmintoncenter Kontakt
Sekreterare
Jonas Carlsson jonas@malmobadmintonklubb.se 0733374122 Jobbnummer
9977940