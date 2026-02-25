Backendutveckling

TeknikAkademin Norden AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-25


Utbildare inom Backendutveckling
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB
Omfattning: Heltid / deltid
Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom backendutveckling som vill undervisa och vägleda studerande i utveckling av robusta och skalbara serversystem. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på backend-arkitektur, API-utveckling, databashantering och säkerhet.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur affärslogik, databaser och integrationer byggs och förvaltas i moderna systemmiljöer.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Arbetsuppgifter
Undervisa i backendutveckling och serverbaserad programmering

Handleda studerande i utveckling av REST API:er och systemintegration

Introducera databashantering (SQL/NoSQL) och datamodellering

Undervisa i säkerhet, autentisering och auktorisering

Stötta studerande i testning, versionshantering och strukturerad kodutveckling

Vi söker dig som

Har minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom backendutveckling

Har goda kunskaper i ett eller flera backend-språk (t.ex. Java, C#, Python eller Node.js)

Har erfarenhet av API-utveckling och databashantering

Har förståelse för systemarkitektur och distribuerade system

Är analytisk och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt och strukturerat sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder

Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9764242

