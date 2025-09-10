Backend Developer

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Lund
2025-09-10


Uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare med tyngdpunkt på backendutveckling. Rollen innebär att du får bidra till vidareutvecklingen av en verktygskedja som används för automatiserad kvalitetsgranskning av open-source-projekt. Arbetet bedrivs till största delen på plats, vilket innebär fysisk närvaro tre till fyra dagar i veckan.

I uppdraget ingår att utveckla och implementera lösningar som analyserar och bedömer hälsotillstånd och säkerhet i de open-source-komponenter som används.

2025-09-10

Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt

Kunskap/erfarenhet inom nedan:

PostgreSQL
TypeScript
GitHub
Go
Kubernetes
Docker

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Månadslön - Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett heltidsjobb.

Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

9502354

