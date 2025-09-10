Backend Developer
2025-09-10
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare med tyngdpunkt på backendutveckling. Rollen innebär att du får bidra till vidareutvecklingen av en verktygskedja som används för automatiserad kvalitetsgranskning av open-source-projekt. Arbetet bedrivs till största delen på plats, vilket innebär fysisk närvaro tre till fyra dagar i veckan.
I uppdraget ingår att utveckla och implementera lösningar som analyserar och bedömer hälsotillstånd och säkerhet i de open-source-komponenter som används.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Kunskap/erfarenhet inom nedan:
PostgreSQL
TypeScript
GitHub
Go
Kubernetes
Docker
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
