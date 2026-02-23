B2B-säljare (provisionsbaserad) - DigitalSignal
2026-02-23
Vill du sälja en modern AI-plattform till företag och bygga en återkommande provisionsbaserad inkomst utan tak?
DigitalSignal söker nu drivna B2B-säljare som vill vara med från ett tidigt skede och växa tillsammans med bolaget. Detta är en provisionsbaserad roll med mycket hög intjäningspotential och möjlighet att bygga en långsiktig passiv intäktsström.
Ersättning
100% provisionsbaserad ersättning
Hög provision per ny kund
Återkommande provision varje månad så länge kunden är aktiv
Ingen övre gräns för din inkomst
Möjlighet att bygga en stabil och växande provisionsportfölj
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för att identifiera, kontakta och skapa nya affärer med företag som kan ha nytta av DigitalSignal.
Du arbetar självständigt och har full flexibilitet att styra ditt arbete.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Identifiera potentiella kunder (främst e-handel och digitala företag)
Kontakta beslutsfattare via LinkedIn, telefon och e-post
Boka och genomföra digitala möten
Presentera DigitalSignal och skapa affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Om DigitalSignal
DigitalSignal är en AI-baserad SaaS-plattform utvecklad för företag som vill växa snabbare genom bättre synlighet, automatisering och datadrivna beslut.
Plattformen hjälper företag att:
Öka sin synlighet i Google och AI-baserade sökresultat
Automatisera SEO och annonsering
Få bättre insikter i sin data och sina kunder
Effektivisera sin digitala marknadsföring
Vi kombinerar AI, automation och analys i en kraftfull och lättanvänd lösning.
Om företaget - ActionSport 7H AB
DigitalSignal utvecklas och drivs av ActionSport 7H AB, ett svenskt entreprenörsdrivet bolag med verksamhet inom e-handel, teknik och digitala tjänster.
Bolaget driver bland annat:
ActionKing.se - etablerad e-handel inom drönare och actionkameror
DigitalSignal - AI-plattform för digital tillväxt
Verksamhet inom coaching, upplevelser och digitala tjänster
Produkten är utvecklad baserat på verkliga behov från egna och externa e-handelsverksamheter.
Vi söker dig som
Är driven, självgående och resultatorienterad
Har erfarenhet av försäljning eller stark vilja att arbeta med försäljning
Trivs med provisionsbaserad ersättning
Har god kommunikativ förmåga
Har entreprenörsanda
Erfarenhet av SaaS, e-handel eller digital marknadsföring är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Obegränsad intjäningspotential
Flexibelt arbete och möjlighet att arbeta helt på distans
Möjlighet att växa med bolaget
En modern och konkurrenskraftig AI-produkt
Möjlighet till långsiktig återkommande provisionSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: hello@digitalsignal.io
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Action Sports 7H AB (org.nr 559509-0191)
