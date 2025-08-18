B2B-Säljare | Fast lön + Provision
2025-08-18
Bli en del av vårt nya säljteam som B2B-Säljare!
Nu bygger vi upp ett nytt, framgångsrikt säljteam för att hantera ett spännande samarbete med några av Sveriges mest välkända bolag! En av våra samarbetspartner är en ledande aktör inom digitala tjänster för kredit- och marknadsinformation, och du kommer att arbeta med affärsbeslutare inom ekonomi, marknadsföring och försäljning.
Vad innebär rollen?
Som B2B-Säljare kommer du att identifiera affärsmöjligheter, driva nyförsäljning och bygga långsiktiga kundrelationer. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut - och utvecklar din egen kundportfölj bestående av små och medelstora företag.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark affärsdrivkraft och en passion för försäljning. Du trivs med kundkontakt, är relationsskapande och har erfarenhet av B2B-försäljning.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du: Har erfarenhet av att driva hela säljprocessen - från prospektering till avslut. Har tidigare arbetat med direktförsäljning Är målinriktad, resultatorienterad och älskar utmaningar. Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Fast lön + provisions modell - Belöna din prestation! Heltidstjänst, Mån-fre 08-17 - Stabila arbetstider i en dynamisk miljö. Personlig utveckling - Vi erbjuder löpande säljutbildningar och coaching. Karriärmöjligheter - Möjlighet att växa inom bolaget och ta nästa steg i din säljkarriär.
Om Impressive Relations
Vi är ett etablerat sälj- och bemanningsföretag grundat 2012. Med stark närvaro i Norden jobbar vi med välkända varumärken inom Bank & Finans, IT och Solenergi. Hos oss får du arbeta i ett team som präglas av framåtanda, gemenskap och hög energi. Vi tror på att ha roligt på jobbet och att skapa en miljö där du kan växa både professionellt och personligt.
Ansök snabbt och enkelt - Utan CV eller personligt brev!
På Impressive Relations letar vi efter rätt person - inte det perfekta CV:t. Det viktigaste för oss är din vilja, inställning och ditt engagemang. Så även om du inte uppfyller alla kriterier, tveka inte att söka! För att göra rekryteringen så rättvis och träffsäker som möjligt har vi skippat CV och personligt brev. Istället använder vi oss av urvalsfrågor som hjälper oss att förstå vem du är och vad du kan bidra med. Vi tror att detta ger dig en bättre möjlighet att visa din potential och samtidigt skapar en mer objektiv och schyst process.
Låter det som en spännande utmaning? Vänta inte - ansök redan idag, då vi gör urval löpande!
Kontaktperson: Felicia Rullander 076 425 35 70 Felicia.rullander@impressiverelations.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Relations Sweden AB
(org.nr 556851-4003), http://impressiverelations.se Arbetsplats
Impressive Relations Kontakt
Felicia Rullander felicia.rullander@impressiverelations.se 0764253570 Jobbnummer
9463085