B2B Mötesbokare Kungsholmen
2026-03-13
Vill du arbeta i ett företag där ambition, resultat och kompetensutveckling står i fokus? Vi söker nu en driven B2B mötesbokare som vill vara med och skapa affärsmöjligheter för några av Nordens mest spännande bolag. Det här är en roll för dig som trivs i en prestationsinriktad miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligtPubliceringsdatum2026-03-13Om företaget
Företaget grundades 2021 och har sedan dess blivit en av Sveriges främsta B2B Mötesbokningsföretag. Vi har under de sneaste åren hjälpt hundratals av våra kunder att skapa nya affärer och stärka sina marknadspositioner.
Hos oss arbetar ett engagerat team av målinriktade personer som drivs av utveckling och resultat. Vår kultur präglas av samarbete, kompetensutveckling och en positiv arbetsmiljö. Vi är övertygade om att människor presterar bäst när de trivs på jobbet och har utrymme att växa både personligt och proffesionellt.
Rollen
Som mötesbokare arbetar du med att skapa nya affärsmöjligheter för våra uppdragsgivare. Du kontaktar företag via telefon, identifierar behov och bokar in kvalificerade möten mellan beslutsfattare och våra kunder.
Arbetet innebär ett högt tempo, kontinuerlig utveckling och löpande coaching för att du ska nå din fulla potential inom försäljning.
Ansvarsområden
Boka kvalitativa möten med stora och små företag.
Bygga relationer med kunder och förstå deras behov för att hjälpa dem att få det bättre.
Delta i interna och externa utbildningsaktiviteter för att fortsätta utvecklas i din karriär.
Meriterande
Erfarenhet av försäljning inom B2B, B2C eller F2F.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i samtal.
Har ett intresse för affärer och gillar att arbeta mot tydliga mål
Eftersom arbetet sker med svenska företag är det ytterst viktigt att du är flytande i svenska och talar samt skriver obehindrat.
Utvecklingsmöjligheter
Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling. Genom kontinuerlig coaching, säljutbildningar och analys av samtal hjälper vi dig att utvecklas och nå dina mål.
Många som har arbetat hos oss har senare tagit nästa steg i sin karriär - både internt och externt.
Vi ser våra anställningar som långsiktiga och väljer mycket noggrant vilka personer vi väljer att anställa. Vi gör detta för att fostra en miljö med drivna personer som vill utvecklas i sin försäljningskarriär.
Arbetsplats
Arbetet sker från vårt nya kontor som är belägen centralt på Kungsholmen.
Arbetstider
08:00 - 17:00 Måndag - torsdag
08:00 - 16:00 Fredag
HeltidsanställningErsättning
Grundlön: 16 500 kr Provision: Enligt prestation, utan tak
Snittlön: 34 000 kr
Vi tror på att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till personlig utveckling, nytänkande och samarbete. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en del av en dynamisk organisation, är detta rätt tillfälle för dig.
Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta Emil Voxby på emil@submitbemanning.se
, eller ringa på 076-724 61 67. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377421-1892133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Emil Voxby emil@submitbemanning.se Jobbnummer
9796522