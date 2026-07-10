B-chaufförer sökes till Kungssängen
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Upplands-Bro Visa alla fordonsförarjobb i Upplands-Bro
2026-07-10
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, Järfälla
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eller i hela Sverige
Rollen som B-chaufför innebär att du bland annat har hand om utkörning av paket till företag och privatkunder. För att du ska trivas i rollen bör du vara social, ha kunden i fokus och vara stresstålig då tempot kan vara högt i perioder. I rollen som budbilsförare arbetar du ute hos kund som är en välkänd aktör inom logistikbranschen. Även sortering och lastning av gods tillhör dina arbetsuppgifter, detta kan innebära tunga lyft och därmed bör du vara i god fysisk form. Du kommer att arbeta självständigt med utgångspunkt i Kungssängen.
Arbetet kommer vara förlagt under kvällstod på vardagar mån-fre, men arbete på dagtid och helger kan förekomma. Uppdraget kommer att löpa på tillsvidare. Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
B-körkort i minst 2 år
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Serviceminded
Meriterande
Erfarenheter inom distribution
Truck-kort
Personliga kvalifikationer
En förutsättning för att du ska trivas i rollen är att du är strukturerad och serviceinriktad i ditt arbete då du kommer ha daglig kontakt med kunder. Utöver det söker vi dig som är flexibel, noggrann och stresstålig. Du tummar aldrig på säkerhet i trafiken utan planerar dina rutter väl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052626-2096927". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9999823