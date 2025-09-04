B-chaufförer - Helsingborg
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-09-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker nu drivna chaufförer till vår kund i Helsingborg. Tjänsten är på heltid och uppstart i höst. Arbetstiderna är förlagda till måndag till fredag. Skiftarbete kan förekomma.
Som chaufför blir din primära arbetsuppgift att säkerställa effektiv hantering och leverans av varor, vilket i detta fall är däck. Du kommer också möta kunder vid leverans därför ser vi gärna att du som söker har en känsla för god service. Du ingår i ett starkt team där din samarbetsförmåga och vilja att bidra är avgörande för att säkerställa leveransen. Vi söker personer med rätt inställning och driv.
Arbetsuppgifter
Bilkörning (B-körkort)
Sortering av däck på lager inför leverans
Truckkörning
Kundservice
Profil & bakgrund
Du som söker trivs med både bilkörning, tempo och kundkontakt. Du kommer lyfta och bära flera varor under ditt arbetspass och det är därför viktigt att du trivs med ett fysiskt arbete. Du ska drivas av ett gott samarbete med dina kollegor och vara med och bidra till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
God körvana (B-körkort)
Serviceinriktad
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort A1-A4, B1-B3
Körkort och tillgång till bil.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Johannes johannes@boxflow.com Jobbnummer
9492975