B-Chaufför
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2026-07-14
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Budbilschaufför sökes – B-körkort Omgående Start
Vi växer och söker nu engagerade budbilschaufförer till uppdrag i Gävle med omgående start.
Arbetet innebär leveranser av varor i Gävle. Du arbetar självständigt med hjälp av navigationssystem.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Leverera varor.
Köra lätt lastbil (B-körkort).
Lasta och lossa gods.
Ge ett professionellt bemötande och säkerställa hög leveranskvalitet.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad.
Trivs med ett högt tempo.
Har goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av bud- eller transportarbete är meriterande.
Vi erbjuder
Heltid, deltid eller behovsanställning.
Arbetstid främst ca 15.00–23.00.
Omgående start eller enligt överenskommelse.
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag.Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@kharels.se
och märk mejlet med "Gävle Budbilschaufför". Berätta kort om dig själv och bifoga gärna ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@kharels.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kharels Entreprenad AB
(org.nr 559301-1322) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle Kontakt
Utkrista Kharel jobb@kharels.se Jobbnummer
10002878