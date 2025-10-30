B-chaufför - Trollhättan
Byanode Group AB / Fordonsförarjobb / Trollhättan Visa alla fordonsförarjobb i Trollhättan
2025-10-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byanode Group AB i Trollhättan
, Lysekil
, Härryda
, Norrköping
, Nybro
eller i hela Sverige
Trivs du bakom ratten och vill göra skillnad i en samhällsviktig roll? Anode söker nu flera B-chaufförer omgående för ett ett kortare projekt mellan den 3-14 november, så passa på att söka redan nu!
Vill du arbeta som B-chaufför och bli en viktig del av vårt transportteam? Vi söker engagerade och ansvarsfulla personer för att stärka vår verksamhet meoch bidra till trygga och miljövänliga leveranser. Läs mer om detta spännande chaufförsjobb nedan.
OM ROLLEN SOM B-CHAUFFÖR
Som B-chaufför ansvarar du för att leverera nya avfallskärl till hushåll enligt fastställda rutter. Du kör miljöklassade lätta lastbilar inom stad och närliggande områden. Uppdraget är tidsbegränsat och pågår mellan den 3-14 november 2025. Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
• Leverans av avfallskärl enligt schemalagd rutt
• In- urlastning av kärl
• Ge professionell service till våra kunder vid leverans
• Hantera och scanna leveransdokument korrekt
• Säkerställa att fordonet är i gott skick och rapportera eventuella felKvalifikationer
• Minst två års erfarenhet av yrkestrafik med körning av lastbil eller lätt lastbil
• B-körkort
• Flytande svenska, både tal och skrift
• God fysik och förmåga att arbeta i högt tempo
• Serviceinriktad och punktlig
Vi erbjuder dig som B-chaufför
• Trevligt arbetsklimat och inkluderande arbetsmiljö
• Möjlighet till personlig utveckling inom företaget
• Moderna fordon och verktyg för ett effektivt arbete
Så ansöker du till jobbet som B-chaufför
Ansök snarast genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev via ansökningsknappen eller via anode.se. Tjänsterna tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya B-chaufför!
OM OSS
Byanode Group AB är en snabbväxande kontraktstillverkare som levererar förstklassig montering, tillverkning och transportlösningar till kunder som vill effektivisera sin produktion. Bolaget har ett 40-tal anställda och grundades 2024 med huvudkontor i Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Byanode Group AB
(org.nr 559493-3672), https://anode.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9581944