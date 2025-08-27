B-chaufför - Karlskrona
Byanode Group AB / Fordonsförarjobb / Karlskrona Visa alla fordonsförarjobb i Karlskrona
2025-08-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byanode Group AB i Karlskrona
, Härryda
, Norrköping
, Trollhättan
, Lysekil
eller i hela Sverige
Trivs du bakom ratten och vill göra skillnad i en samhällsviktig roll? Anode söker nu flera B-chaufförer, så passa på att söka redan nu!
Vill du arbeta som B-chaufför och bli en viktig del av vårt transportteam? Vi söker engagerade och ansvarsfulla personer för att stärka vår verksamhet och bidra till trygga och miljövänliga leveranser. Läs mer om detta spännande chaufförsjobb nedan.
Om rollen som B-chaufför
Som B-chaufför ansvarar du för att leverera nya avfallskärl till hushåll enligt fastställda rutter. Du kör miljöklassade lätta lastbilar inom stad och närliggande områden. Uppdraget är tidsbegränsat och beräknas pågå mellan 29 sept - 24 okt 2025. För rätt person fick mycket goda möjligheter till fortsatt anställning på andra orter.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
• Leverans av avfallskärl enligt schemalagd rutt
• In- och urlastning av kärl
• Ge professionell service till våra kunder vid leverans
• Hantera och scanna leveransdokument korrekt
• Säkerställa att fordonet är i gott skick och rapportera eventuella fel
Kvalifikationer för dig som vill arbeta som chaufför
• B-körkort (obligatoriskt)
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande men inte ett krav
• God fysik och förmåga att arbeta i högt tempo
• Serviceinriktad och punktlig
• Utdrag ur belastningsregistret (skall visas upp om du blir anställd)
Vi erbjuder dig som B-chaufför
• Trevligt arbetsklimat och inkluderande arbetsmiljö
• Möjlighet till personlig utveckling inom företaget
• Moderna fordon och verktyg för ett effektivt arbete
Så ansöker du till jobbet som B-chaufför
Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev via ansökningsknappen eller via anode.se. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya B-chaufför!
OM OSS
Byanode Group AB är en snabbväxande kontraktstillverkare som levererar förstklassig montering och tillverkning till kunder som vill effektivisera sin produktion. Bolaget har ett 20-tal anställda och grundades 2024 med huvudkontor i Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byanode Group AB
(org.nr 559493-3672), https://anode.se/ Jobbnummer
9479498