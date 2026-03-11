B chaufför distributionsgods DHL

Hultmarks Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Åtvidaberg
2026-03-11


Inför vår , sommar med eftersäsong söker nu Hultmarks Åkeri B-chaufför till distributionsgods DHL.
Distributions område vi söker till är Söderköping. Det är meriterande om man har lokal kännedom av staden .
Som Distributionsförare levererar du gods och paket till privat och företagskunder
Du kommer vara ansiktet utåt i kontakten med våra kunder, därför är det av vikt att du har en god social förmåga och har ett gott kundbemötande. Vi tror att du liksom vi värdesätter punktlighet, god arbetsmoral och hög servicenivå.
Tjänsten är ett sommarvikariat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Ansökan endast via mail
E-post: lizette@hultmarks.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B chaufför".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hultmarks Åkeri AB (org.nr 556693-9939)
Bäckgatan 4 (visa karta)
597 53  ÅTVIDABERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hultmarks Åkeri AB

Jobbnummer
9790872

