Azure Cloud Engineer
Futuria People AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-02-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt driven och lösningsorienterad person som gillar stabil drift, säker molninfrastruktur och att arbeta proaktivt med förbättringar? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu för kunds räkning en Azure Platform Engineer / Cloud Engineer till Västerås.
Uppdraget innebär att säkerställa stabil, säker och effektiv drift av applikationen Cosmoz i en Azure-miljö med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Du arbetar proaktivt med förbättringar, incidenthantering och kvalitetssäkring samt ansvarar för att strukturerat hantera supportärenden kopplade till Cosmoz, inklusive felsökning och buggfixar.
Rollen är central för att säkerställa en stabil och kontinuerligt förbättrad tjänstupplevelse för användarna. Du kommer att arbeta nära teknik, drift och utveckling i en modern molnmiljö där struktur, säkerhet och kvalitet står i fokus.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Futuria People med start 2026-02-16.
Skallkrav
Djup erfarenhet av Azure i miljöer med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda
Stark kompetens inom Infrastructure as Code (Terraform)
Goda kunskaper i PowerShell och/eller Azure CLI
Stark kompetens inom Azure-nätverk, inklusive Private Links/Endpoints, VNet-peering, NSG samt Application Gateways/Load Balancers
Erfarenhet av databasadministration i Azure SQL, inklusive prestandaoptimering samt backup och restore
Meriterande
Erfarenhet av C# och SQL Server
Erfarenhet av .NET Core / .NET 8+
Vana vid Web Components och NPM
Erfarenhet av migrering av äldre kodbaser
Erfarenhet av moderna frontend-ramverk såsom React Hooks, Haunted och/eller Lit
Övrig information
Startdatum: 2026-02-16
Slutdatum: 2026-07-31 med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Placering: Västerås
Skicka in din ansökan så snart som möjligt för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188835-1829945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9729154