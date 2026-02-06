Azure Cloud Engineer

Futuria People AB / Datajobb / Västerås
2026-02-06


Är du en tekniskt driven och lösningsorienterad person som gillar stabil drift, säker molninfrastruktur och att arbeta proaktivt med förbättringar? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu för kunds räkning en Azure Platform Engineer / Cloud Engineer till Västerås.
Uppdraget innebär att säkerställa stabil, säker och effektiv drift av applikationen Cosmoz i en Azure-miljö med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Du arbetar proaktivt med förbättringar, incidenthantering och kvalitetssäkring samt ansvarar för att strukturerat hantera supportärenden kopplade till Cosmoz, inklusive felsökning och buggfixar.
Rollen är central för att säkerställa en stabil och kontinuerligt förbättrad tjänstupplevelse för användarna. Du kommer att arbeta nära teknik, drift och utveckling i en modern molnmiljö där struktur, säkerhet och kvalitet står i fokus.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Futuria People med start 2026-02-16.
Skallkrav
Djup erfarenhet av Azure i miljöer med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda

Stark kompetens inom Infrastructure as Code (Terraform)

Goda kunskaper i PowerShell och/eller Azure CLI

Stark kompetens inom Azure-nätverk, inklusive Private Links/Endpoints, VNet-peering, NSG samt Application Gateways/Load Balancers

Erfarenhet av databasadministration i Azure SQL, inklusive prestandaoptimering samt backup och restore

Meriterande
Erfarenhet av C# och SQL Server

Erfarenhet av .NET Core / .NET 8+

Vana vid Web Components och NPM

Erfarenhet av migrering av äldre kodbaser

Erfarenhet av moderna frontend-ramverk såsom React Hooks, Haunted och/eller Lit

Övrig information
Startdatum: 2026-02-16

Slutdatum: 2026-07-31 med möjlighet till förlängning

Omfattning: 100 %

Placering: Västerås

Skicka in din ansökan så snart som möjligt för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Casper Byström casper@futuriapeople.se

Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023.

Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivare
Futuria People AB (org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta)
721 31  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Futuria

