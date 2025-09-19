Axis Os Release Engineer
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-09-19
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du jobba nära tekniken och få en unik inblick i hur mjukvara blir till färdiga produkter? Axis söker nu en plattformskoordinator som vill bli en del av vårt OS-team och bidra till att våra produkter håller toppklass.
OM TJÄNSTEN
Axis arbetar med utveckling av nätverksbaserad kameraövervakning och erbjuder i dagsläget både kameror och systemlösningar inom området. Företaget är ledande inom sin bransch och har kontor i 20 länder samt samarbetspartners världen över.
Som plattformskoordinator blir du en del av ett team på sex personer där du dagligen ser till att vårt operativsystem byggs, testas och fungerar som det ska - för över 200 olika modeller. Du blir navet mellan utveckling och produktion, och dina resultat påverkar över 900 utvecklare världen över. Vi söker dig med stort tekniskt intresse, som gillar att jobba med mjukvara och samtidigt gillar att pilla med hårdvaran.
Du erbjuds
• En möjlighet att arbeta på ett världsledande företag inom nätverksbaserad videoövervakning
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att koordinera och kvalitetssäkra operativsystembyggen. Du kommer att arbeta med daglig uppföljning av testresultat, rapportera buggar och bidra till att underhålla och vidareutveckla testmiljöer, inklusive viss hantering av fysisk hårdvara. Rollen är avgörande för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet innan de når kunderna.
• Driva och övervaka dagliga byggen av operativsystem, med fokus på integration och releasehantering
• Analysera testresultat och identifiera potentiella blockeringar
• Skapa och följa upp buggrapporter
• Assistera med prototyptester och hantering av hårdvara i labbmiljö, samt göra regressionstester
• Bidra till automation av datainsamling och presentation av benchmark-resultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har en uttagen examen från IT-utbildning inom systemvetenskap eller liknande
• Har grundläggande kunskap i Linux, Python samt SQL från studier, arbete eller egna projekt
• Är obehindrad i både svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Jenkins eller Docker
• God förmåga att läsa och förstå kod
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114608". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9516409