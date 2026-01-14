Axavia söker senior redovisningsekonom
2026-01-14
Då en av våra kollegor snart går i pension söker vi nu en senior redovisningsekonom som vill ta ett brett ansvar inom redovisning, lön och bokslut i en växande koncern.
Om jobbet som redovisningsekonom
Som redovisningsekonom hos oss är du en central del av verksamheten och ansvarar för det löpande ekonomiarbetet i koncernen, vilket innefattar hantering av in- och utbetalningar, reskontra och fakturering. Du arbetar kontinuerligt med avstämning av balanskonton enligt fastställda månads- och årsbokslutsmallar, kontering av leverantörsfakturor, betalning av skatter och avgifter.
Utöver den löpande ekonomiska redovisningen har du ett övergripande ansvar för bokslutsarbete, årsredovisning och koncernkonsolidering för Axavias dotterbolag Westan Logistik med tillhörande dotterbolag. Du ansvarar även för lönebearbetning för Westan Logistik.
I rollen ingår även administration av Axavias aktiebok, inklusive hantering av intyg och aktieförsäljningar.
Vi söker dig som har stort driv och servicekänsla för både interna och externa kunder samt ett engagemang för teamet.
Vi ser att du har
Flera års relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi
Eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande utbildning/erfarenhet
Erfarenhet inom bokslutsarbete
Erfarenhet inom lönebearbetning
Kunskap om ekonomiska och redovisningsmässiga principer och praxis
Vi erbjuder
Ett omfattande förmånspaket innehållande extra semesterdagar, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, möjlighet till hemarbete 2 dagar i veckan, kollektivavtalsenlig pension och försäkringar.
Vi strävar efter att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att lyckas i sina roller. Därför investerar vi löpande i utbildning och kompetensutveckling för att du ska ha bästa möjliga verktyg.
Placeringsort för tjänsten är på något av våra kontor i Östersund eller Sundsvall.
Om Axavia
Axavia är ett nytt bolag, bildat genom sammanslagningen av Reaxcer och VTG. Tillsammans har vi över 150 års samlad erfarenhet och är en stark lokal förankring i Västernorrland och Jämtlands län.
Vi skapar framgångsrika affärer och livskraftiga samhällen. Vår vision är att uppfattas som det självklara valet på marknaden vid köp av logistik-, maskin- och materialtjänster.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av våra kärnvärden: trygga, vinnarskallar och tillsammans.
Ansökan är öppen till 16 februari och vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Har du några frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef - Jennie Kingstad, 070-529 55 32
Detta är ett heltidsjobb.
Axavia Sverige AB (org.nr 556687-8855)
831 52 ÖSTERSUND
