Avtalshandläggare
2026-03-05
Vi söker Avtalshandläggare, huvudprojekt Roslagsbanan till city.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Kunden ska förlänga Roslagsbanan i tunnel från station Universitetet, via Odenplan till T-Centralen. Detta gör resan från nordostkommunerna till centrala Stockholm snabbare och smidigare samt minskar trängseln på tunnelbanans röda linje. När utbyggnaden är klar läggs sträckan mellan Universitetet och Stockholms Östra ner.
Stockholmsregionen växer och kollektivtrafiken behöver byggas ut för att möta framtidens resande. Antalet resande med Roslagsbanan beräknas öka kraftigt, vilket idag redan orsakar trängsel på tunnelbanan mellan Tekniska Högskolan och T-Centralen.
Projektets syfte:
Öka tillgängligheten mellan nordostsektorn och centrala Stockholm.
Skapa ett tillförlitligt och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem.
Bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart transportsystem och stadsutveckling med ökat bostadsbyggande.
Uppdraget möjliggör arbete både på distans och på kontoret på Kungsholmen i Stockholm, med förväntan om närvaro minst 60 % av arbetstiden, enligt organisationens behov och beställarens godkännande.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden:
Delta i arbetet med järnvägsplan
Delta i arbetet med att planera och genomföra arbetet med markåtkomst
Säkerställa att nödvändiga avtal identifieras och tas fram, främst avtal om tillfälligt nyttjande, servitutsavtal, överenskommelser om fastighetsreglering samt avtal med ledningsägare
Delta i arbetet med att ta fram andra avtal som exempelvis samverkansavtal och genomförandeavtal
Företräda trafikförvaltningen och förhandla med fastighetsägare, anläggningsägare och rättighetshavare
Delta i arbetet med att upprätta samt stämma av tidplan för markåtkomst samt avtalshantering
Vara stöd till berörda kommuner vid framtagande eller ändring av detaljplaner
Ta fram erforderligt underlag för, samt ansöka om, lantmäteriförrättningar
Delta i hantering av skadereglering/tvister
Samverka med berörda projektmedlemmar
Använda framtagna rutiner och mallar så rådighetsfrågor hanteras på ett enhetligt och korrekt sätt enligt trafikförvaltningens riktlinjer
Bistå projektet med erfarenhet och kompetens avseende frågor kring avtal och fastigheter.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Civilingenjösutbildning inom lantmäteri eller samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsrätt.
Minst 2 års erfarenhet av arbete i beställarorganinsation i rollen som markförhandlare, fastighetshandläggare eller motsvarande.
Minst 2 års erfarenhet av arbete med huvudfokus på avtalsfrågor, fastighetsrättsliga frågor samt markåtkomstfrågor i stora infrastrukturprojekt
Minst 1 års erfarenhet i yrkesroll som inkluderar arbete med lantmäteriförrättning.
Minst 1 års erfarenhet i yrkesroll som inkluderar arbete med genomförandeavtal i stora infrastrukturprojekt för väg eller järnväg.
Meriterande
Minst 1 års erfarenhet av arbete med markåtkomst- och avtalsfrågor i minst ett järnvägsprojekt.
Minst 1 års erfarenhet av att från beställarsida ha drivit och deltagit i arbete med lantmäteriförrättningar i projekt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
