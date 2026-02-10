Avtalscontroller till inköps- och upphandlingssektionen
2026-02-10
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Är du ansvarstagande, kommunikativ, har goda sociala färdigheter och stimuleras av utmanande och varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker. Vi förstärker nu sektionen för inköp och upphandling med ytterligare en avtalscontroller som ska inneha en nyckelroll i arbetet med att vidareutveckla arbetet med kategoristyrt inköp, e-handel, kostnadsbesparingar och avtalstrohet. I sektionens uppdrag ingår ett centralt och övergripande ansvar för styrning, utveckling, uppföljning, samordning och rådgivning i frågor rörande inköp, upphandling och avtal. Myndigheten är i en expansiv fas där vi totalt ska rekrytera 1000 nya medarbetare. För sektionen inköp och upphandling betyder det att flera nya tjänster och roller ska tillsättas. Sektionen bemannas f.n. av 13 medarbetare. I din roll är du delaktig i flera olika skeden under inköps/upphandlingsprocessen och under löpande avtalsperiod, bl.a. för att ta fram underlag och mäta nyckeltal på inköpsområdet. Myndighetens avtal omfattar en stor bredd av varor och tjänster kopplade till bl.a. vård- och behandling, skola, socialtjänst, säkerhet, IT, livsmedel och inredning.
Du kommer att ha ett nära samarbete med SiS avtalscontroller, SiS inköpsstrateg och SiS inköpscontroller, där ni tillsammans bidrar med er kompetens för att utveckla och driva samtliga inköpsrelaterade frågor som förekommer vid en större statlig förvaltningsmyndighet. Förutom att mäta och följa upp myndighetens avtal kommer du också att ge stöd och support till myndighetens inköpsorganisation i deras löpande arbete vid våra hem ute i landet, samt till medarbetare vid samtliga stödavdelningar vid huvudkontoret. Du kommer även att hålla utbildningar på inköpsområdet. Utöver interna kontakter innebär tjänsten också att upprätthålla kontakt med SiS leverantörer för att bl.a. förhandla om sortimentsförändringar, lägga upp nya leverantörer i vårt e-handelssystem och inhämta data.
Rollen kräver att du har en mycket god förmåga att kunna tillgodogöra dig information, såväl muntligt som skriftligt, från parter med olika bakgrund och utbildning. För att lyckas i rollen behöver du kunna sammanfoga inhämtad information till en helhet. Rollen kräver en god förmåga att kunna se och förstå samband. I rollen ingår att ta fram visst skriftligt underlag, exempelvis beredningsunderlag till ledningsgrupp, vilket innebär att en god förmåga att uttrycka dig i skrift är nödvändigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk- eller yrkesexamen inom exempelvis ekonomi, inköp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av avtalsförvaltning och avtalsuppföljning
• Erfarenhet av att arbeta i e-handelssystem
• Erfarenhet av inköpsarbete
• Erfarenhet av att genomföra analyser av data på inköpsområdet
• God kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i arbete med Office-paketet, och då främst Excel, Powerpoint och Word
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av berednings- och/eller utredningsarbete i offentlig sektor
• Erfarenhet av att arbeta med kategoristyrt inköp
Som person har du lätt för att etablera nya kontakter. Du tar stort eget ansvar för att ta dina arbetsuppgifter i mål. Vidare är du lyhörd och trygg i dig själv. Du är van vid att driva arbete under utveckling och förändring och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4e mars 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
