Avtalscontroller med inriktning välfärdsbrottslighet, vikariat
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2026-07-05
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!
Socialförvaltningen i Haninge kommun ansvarar för individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Staben är navet för strategiskt och processinriktat stöd inom förvaltningen. Här arbetar specialister inom bland annat juridik, kvalitet, verksamhetsutveckling, ekonomi och avtal. Tillsammans utvecklar vi arbetssätt, stärker styrning och uppföljning samt skapar förutsättningar för verksamheterna att ge invånarna en rättssäker och kvalitativ service.
Nu söker vi en vikarierande avtalscontroller med inriktning mot välfärdsbrott – en nyckelperson som vill bidra till en trygg, hållbar och rättssäker välfärd.
Om uppdraget
Som avtalscontroller har du ett strategiskt och operativt uppdrag med fokus på att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrott, osund konkurrens och oseriösa leverantörer. Du är förvaltningens specialist inom avtalsområdet och genom analyser, samverkan och ett konsultativt arbetssätt bidrar du till att stärka kvaliteten i våra inköp och avtal samt säkerställa att offentliga medel används på rätt sätt.
Du arbetar nära chefer, placeringssamordnare och andra specialister i hela förvaltningen och blir en viktig samarbetspartner i frågor som rör avtal, uppföljning och utveckling. Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
analysera ramavtalstrohet, inköpsmönster och annan statistik för att identifiera förbättringsområden
utveckla och samordna förvaltningens arbete med upphandling, inköp, avtalsuppföljning, intern kontroll och förebyggande arbete mot välfärdsbrott
genomföra riskanalyser, leverantörskontroller och avtalsuppföljningar samt identifiera förbättringsområden
ge kvalificerat stöd och vägledning till chefer, förvaltningens placeringsteam och andra verksamheter i frågor som rör avtal, processer, upphandling och välfärdsbrott
analysera inköp, avtal och statistik samt ta fram rapporter och beslutsunderlag till förvaltningsledning och socialnämnd
bidra i upphandlingar genom kravställning, uppföljning och utveckling av effektiva arbetssätt
driva utvecklingsarbete och samverka med interna och externa aktörer för att stärka kvalitet, rättssäkerhet och förebygga oegentligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av kvalificerat arbete med avtal, avtalsuppföljning eller offentlig upphandling
god kunskap om LOU, LOV, avtalsrätt och andra relevanta regelverk
erfarenhet av analysarbete och att ta fram rapporter, utredningar och beslutsunderlag
erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och processer
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god digital kompetens och vana att arbeta med olika verksamhets- och analysverktyg.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden
erfarenhet av offentlig upphandling
erfarenhet av leverantörskontroller och riskanalyser
erfarenhet av arbete mot välfärdsbrott eller annan ekonomisk brottslighet
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
kunskap om socialtjänstlagen, bidragsbrottslagen eller annan relevant lagstiftning.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar ett analytiskt och strukturerat arbetssätt med ett genuint intresse för samarbete och utveckling. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, driva frågor framåt och omsätta analyser till konkreta förbättringar.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är lyhörd för verksamheternas behov. Genom ett prestigelöst och konsultativt arbetssätt bygger du goda samarbeten och blir ett naturligt stöd till chefer och kollegor. Du kommunicerar tydligt, inger förtroende och har förmåga att förklara komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Som person är du nyfiken och utvecklingsorienterad. Du ser möjligheter till förbättring, tar ansvar för att driva förändring och motiveras av att tillsammans med andra utveckla hållbara arbetssätt som stärker kvalitet, rättssäkerhet och förtroende för verksamheten.
Hos oss får du ett uppdrag där du gör verklig skillnad – både genom att utveckla verksamheten och genom att bidra till en trygg och hållbar välfärd för Haninges invånare.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Staben för stöd och utveckling Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9992774