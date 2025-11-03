Avtal- och tillståndshandläggare
2025-11-03
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Avtal- och tillståndshandläggare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
I rollen som Avtal- och tillståndshandläggare tillhör du avdelningen Miljö och Tillstånd. Vi arbetar med fastighets- och miljöfrågor kopplade till ny- och ombyggnation av elnät samt tillhörande stationer. Vi söker nu fler kollegor som tycker det vore spännande och utvecklande att arbeta i vår konsultverksamhet där vi möter många olika kunder. Tjänsten innebär kontorsarbete på din stationeringsort men du arbetar i projekt över hela Sverige. Vi främjar en transparent och inkluderande arbetsmiljö där kunskap delas fritt mellan orter och projekt.
Din roll som Avtal- och tillståndshandläggare
Du arbetar i projekt och bidrar med din kompetens inom främst arkeologi, fastighets- och miljörätt samt fysisk planering. Du kommer främst att arbeta med:
Upprätta avtal med markägare.
Tillstånd från kommun och länsstyrelse såsom strandskyddsdispenser, bygglov, rivningstillstånd, tillstånd för intrång i natur-/kulturreservat och vattenverksamhet.
Tillstånd och samråd mot myndigheter, organisationer och övriga intressenter.
Samarbete internt men även med entreprenörer och nätägare i frågor som rör ny- och ombyggnation av elnät och tillhörande stationer.
Markvärdering vid olika typer av intrång
Du och hela avdelningen ansvarar även för att hålla goda kontakter med myndigheter och juridiska instanser.
Kravspecifikation
Vi är en organisation i tillväxt och vi vill fortsätta utveckla både vårt tjänsteutbud och vår kundbas. Med det som utgångspunkt söker vi medarbetare som har kundfokus, är lyhörda och kan bidra med innovativa idéer.
Arbetet kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och kan skapa ordning i ditt arbete för att driva processer från start till mål. Du trivs i en föränderlig miljö där förutsättningar snabbt kan skifta och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. God kommunikationsförmåga, särskilt i skrift, är avgörande för rollen då vi arbetar i projekt där många olika parter är involverade och behöver hållas uppdaterade. Vi söker därför dig som förstår vikten av att dokumentera och kommunicera tydligt. Som person uppskattar du samarbete, men är också trygg i att arbeta självständig som sakkunnig.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En kandidat- eller högskoleingenjörsexamen inom samhällsplanering, arkeologi, miljö eller fastighetsrätt.
God datorvana är ett krav. Du kan hantera flera program från Microsoft Office.
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt. Goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
Några års arbetslivserfarenhet inom exempelvis samhällsbyggnadsprocessen, tolkning av miljöbalken, tillstånd, bygglov och/eller avtalshantering.
Arbetat med handläggning inom liknande områden.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Kalmar
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Emma Schewenius, 070-230 91 24 eller emma.schewenius@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Robert Lönnqvist (SEKO) och Jonas Lind (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
392 30 KALMAR
